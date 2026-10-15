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中国人权（HRIC）呼吁东亚银行（BEA）解释为何在中国政府对该组织实施制裁仅数周后，其伦敦分行便将一笔由中国人权汇往第三方供应商账户的款项退回。尽管中国人权多次质询，包括提交正式投诉及亲自前往银行交涉，东亚银行仍拒绝就其决定作出解释。



这一事件引发了外界的严重关切：一家受英国监管的金融机构是否正在执行北京针对一家美国人权组织的政治制裁？第三方是否仅仅因为与中国针对的组织开展合法业务而受到审查？



2026年8月5日，中国政府将中国人权列入针对美国实体的反制裁清单，禁止中国境内的组织和个人与中国人权进行交易或合作。该决定公布后，中国人权的网站遭到高强度且持续的分布式拒绝服务（DDoS）攻击，导致其线上运作长时间中断。这些攻击对中国人权与公众沟通及开展人权工作的能力造成了重大阻碍。



随后发生的这起银行退汇事件，进一步加剧了外界对中国制裁措施在境外产生实际后果的担忧。



9月3日，中国人权向一家在东亚银行开户的英国独立企业发起了一笔国际电汇。该笔款项未能送达。



东亚银行随后书面确认资金已退回汇出行，但未说明作出该决定的原因。



9月16日，中国人权执行主任周锋锁亲自前往位于沙夫茨伯里大道75号的东亚银行伦敦分行，询问退回款项的原因。银行职员拒绝提供解释，坚称他们只会与收款账户持有人讨论该笔交易。



中国人权随后提交了正式投诉，要求东亚银行解释退汇的依据，并说明该行是否对涉及中国人权的交易设有限制。在10月9日的回复中，东亚银行再次拒绝解释退汇原因。相反，该行表示中国人权并非其客户，因此没有监管依据将中国人权的信函登记为正式投诉。东亚银行还拒绝确认未来是否会处理涉及中国人权的汇款，仅表示每笔交易都将视具体情况逐案审查。随后，该行试图单方面终止双方的信函沟通。



东亚银行已多次确认退回了该笔款项，但始终拒绝说明原因。



该事件还对无关联的第三方造成了令人担忧的影响。此次汇款的预期收款方是一家英国独立企业，此前与中国人权并无任何联系，在这笔交易之前甚至不知道该组织的存在。然而，东亚银行的代表却直接向该企业盘问其与中国人权的关系，引起了该企业极大的警觉和担忧。一笔普通的商业交易，竟成为审查一家与中国人权的人权活动毫无瓜葛的企业的理由。为保护该企业免受进一步的压力或连带影响，中国人权不会公开其身份。



这一事件引发了外界对金融监控以及中国制裁在境外产生寒蝉效应的严重关切。如果企业因与北京针对的组织有业务往来而遭到盘问，它们可能会对与这些组织开展哪怕是日常、合法的交易产生顾虑。



因此，政治制裁的后果可能会超出其直接针对的目标，波及完全没有政治背景的企业和个人。



关于该银行的背景：东亚银行总部位于香港，在中国大陆拥有广泛的业务。其高级管理层成员曾在中国政治机构（包括中国人民政治协商会议）中担任重要职务。该银行此前还曾冻结过香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）的资金，该组织数十年来一直在香港主办每年的六四天安门纪念活动。



这些事实使得东亚银行在对待中国人权一事上的透明度显得尤为重要。



中国政府8月5日实施的制裁，禁止的是中国境内的组织和个人与中国人权进行特定交易与合作，并未强加给英国金融机构拒绝涉及中国人权合法汇款的义务。



如果东亚银行通过其英国业务执行中国政府的制裁，这将引发关于北京政治制裁的域外延伸效力，以及在英国监管下运营的金融机构之职责的严重质疑。



这一问题远不止于一笔被退回的汇款。国际银行网络绝不能沦为威权政府跨越国界、限制人权组织合法活动的工具。



中国人权呼吁东亚银行就为何退回9月3日的汇款作出明确解释，披露中国政府对中国人权的制裁是否在其决定中起了任何作用，并澄清在其英国业务中涉及中国人权的交易是否受到限制。



中国人权同时呼吁英国相关金融监管机构展开调查，审视在英国运营的金融机构是否正在执行中国政府的制裁，以及此类做法是否符合英国法律和监管义务。



中国人权将继续通过适当的监管及其他渠道追寻答案。



一笔日常的金融交易不应成为政治审查的借口。没有任何人权组织应当因外国政府的制裁而在金融上遭到孤立，也没有任何企业应当仅仅因为接纳人权组织作为客户而惧怕承担后果。



进行合法金融交易的自由对于公民社会的独立性至关重要。保护这种自由是抵制跨国镇压的重要组成部分。

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