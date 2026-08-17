武汉活动人士张毅因在拉萨展示达赖喇嘛照片，被控“煽动分裂国家”。对远在荷兰的儿子张弘远而言，这不是一场毫无预兆的灾难，而是他准备了三年、也害怕了三年的那一天。

“人家都是父亲去派出所领儿子，我是儿子去派出所领父亲。”

2026年7月1日下午，西藏拉萨色拉寺。

来自武汉的退休人士张毅看见一名藏族妇女正在朝拜，便想向她借一块垫子。两人语言不通，对方不会说汉语。张毅掏出手机，翻出一张旧照片，递到她面前。

照片里有两个人。一个是达赖喇嘛，另一个是张毅相识多年的朋友，一名汉传佛教僧人。这个朋友曾因信仰在中国坐牢。今年春天，两人还曾一同在中国南方游历半个月。

张毅原本只是想告诉眼前的妇女：照片里的这个人是我的朋友，他见过达赖喇嘛。

妇女却连连摆手，慌忙避开视线。她不敢看。

她的反应引起了附近两名黑衣男子的注意。两人走过来，也要求查看照片。张毅没有理他们，转身离开了。两个黑衣人又用藏语与妇女交谈了几句。

不久后，张毅和同行的弟弟在寺内浏览纪念品摊位时，发现那两名男子举起手机对着他们录像。兄弟俩尚未走出寺门，警察已经赶到。下午约五时半，两人被带往拉萨市公安局。

弟弟后来获释，张毅被留下。

一块用来朝拜的垫子，一张手机里的旧照片，一次没有说通的话，后来成为一宗“煽动分裂国家”案的全部起点。

“ 人家都是父亲去派出所领儿子 ”

张毅被捕后，远在荷兰的张弘远没有想过立即回国。

这或许与人们想象中一个儿子的本能反应不同。但张弘远很清楚，回去并不能救出父亲，还可能让这个家庭失去唯一能够在外面发声的人。在荷兰，他可以联系当地政府、国际机构和欧洲各国的朋友；回到中国，他很可能与父亲一样，被迫沉默。

“我在外面可以做的事情更多。”他对中国人权说。

只是，不回去并不意味着他不想把父亲领回家。

事实上，从十几岁开始，张弘远就在做这件事。

有一次，他放学回家，发现父亲不见了。打听后才知道，张毅又被带到了派出所。那时的张弘远不过十四五岁。他一个人走进派出所，对警察说，自己要吃饭，家里已经没有大人了。

派出所的人给了他一碗泡面。他就坐在那里等。

“你们不放他，我就不走。”他说。

后来，张弘远常用一句带着苦笑的话讲起这段往事：“人家都是父亲去派出所领儿子，我是儿子去派出所领父亲。”

那不是他童年里唯一一次面对闯入家门的国家机器。

习近平上台初期的一天晚上，一群国保和警察带着张毅回家搜查。张弘远记得，当时自己大约十三四岁。第一次看见那么多警察站在家里，他当然害怕。父亲对他说：“不要担心。”

张弘远回到自己的房间，关上门，开始弹琴。

门外，警察翻查家里的物品，搬走电脑；门内，一个十几岁的孩子不停地弹琴。他无法阻止搜查，也不知道父亲会不会再次被带走。他唯一能做的，是用琴声盖住外面的动静，也盖住自己的恐惧。

警察离开后，屋子里只剩下他一个人。

多年以后回想起来，张弘远仍然记得父亲在被带走前进来安慰他的样子。张毅似乎总是在安慰别人，哪怕真正身处危险的人是他自己。

父亲 “ 工作过 ” 的地方

张弘远小时候并不知道父亲为什么会不断被警察带走。

更早的时候，张毅曾带他去过汉正街附近一处已经废弃的看守场所。建筑后来被商户当作仓库使用，里面昏暗、陈旧。父亲带着他在里面走了一圈，说：“我以前在这里待过。”

年幼的张弘远听错了，以为父亲说的是“在这里工作过”。在孩子的想象里，警察是一个威风的职业。很长一段时间，他甚至以为父亲曾经当过警察。

直到上初中后，他才明白，那不是父亲工作过的地方，而是父亲被关押过的地方。

2012年底习近平上台后，对民间社会和异议人士的压制迅速收紧。次年，张毅因为继续接触公民社会人士并参加朋友的婚礼，开始受到更频繁的监控。国保人员每月上门给他拍照。父亲过去一直小心藏起来的那段历史，也终于无法再向儿子隐瞒。

张弘远这才知道，父亲的人生停留着另一个年份：1989。

张毅在1988年完成大学学业，学的是法律。1989年时，他已经在武汉的自来水系统做电工，并非一些报道中所称的“学生领袖”。但六四镇压发生后，他参加了武汉当地的抗议，并因阻拦京广铁路约两小时而被捕。家里至今保存着当年报道此事的旧报纸。

三十多年后，张毅仍会谈起那一年。他曾对身边的人说：“八九年我就该死了。我没有死，只是晚死了。”

在张弘远看来，这句话并不是在表达轻生，而更像是父亲对自己余生的一种解释。在张毅的生命里，1989年并没有结束。此后每一次声援、每一次探望政治犯、每一次被传唤和拘押，都像是那一年漫长的回声。

刚知道真相时，尚在读初中的张弘远对父亲说：“爸爸，我觉得你好伟大。”

但“伟大”落进一个家庭的日常里，并不总是一个轻盈的词。

伟大的父亲，也曾是一个让儿子埋怨的父亲

张弘远并没有把父亲写成一个从未令家人受伤的英雄。

他记得家里最困难的时候。父亲常年受到监控，工作机会也受到限制。家里开的是一辆便宜的奥拓，逢年过节甚至要向朋友借一两万元，才能把日子撑过去。

那时候，他也会委屈。

他看见别人的父亲专心工作、赚钱、养家，而自己的父亲总是在参加公民聚会：今天声援这个人，明天去探望另一个人，后天又参加某个朋友的葬礼。接着是国保上门，是传唤，是派出所，是一家人对下一次意外的等待。

一个孩子很难不问：为什么父亲不能像别人一样，把全部心思放在自己的家里？

张弘远承认，自己曾经埋怨过。不是因为他认为父亲做错了，而是因为政治迫害从来不会只落在一个人身上。它会进入家门，进入餐桌，进入孩子的学费和新年，最后进入一个家庭看待彼此的方式。

后来，张毅经一位曾经入狱的朋友介绍，开始为企业家孙大午旗下的大午酒业在武汉经销白酒。家庭收入才逐渐稳定下来，张弘远的学费和生活费也不再那么捉襟见肘。

张毅其实不善饮酒。儿子说，早年一小杯就足以让他醉倒。为了做这份工作，他才慢慢练到能喝一点。这个一生很少向现实低头的人，也用自己的方式学习做一个需要养家的父亲。

可他仍没有停止参与公共事务。

张毅会带儿子参加武汉公民圈的聚会，让他认识自己的朋友。张弘远在饭桌边听那些人讲述被拘留、被打压、被剥夺权利的经历。听得多了，见得多了，他慢慢明白，父亲不断走出家门，并不是因为不在乎这个家。

恰恰是因为他无法只在乎自己的家。

“很多人只有自己的利益被铁拳砸到时，才会明白，原来一直有人在替他们反抗。”张弘远说。

父亲曾经让他感到的委屈，后来变成一种更复杂的理解：张毅或许不是一个能让家人避开风浪的父亲，却是一个无法假装看不见别人正在风浪中的人。

那个来家里 “ 交朋友 ” 的国保

长期监控张毅的，是武汉当地一名国保负责人。张弘远说，当时张毅是所在辖区最主要的“维稳对象”之一。对方曾直言要和他们父子“做朋友”，还到家里吃饭、喝酒，一直坐到深夜十一时。

那时仍在读初中的张弘远终于忍不住，十分严肃地对他说：“你该走了。我们家不欢迎你。我们要休息，你的老婆和孩子也在家里等你，你赶快走。”

那名国保最终下了楼。临走时，他对张毅感叹，张弘远明明比自己的儿子还小，却敢这样同他说话。

从那以后，张弘远再也没有见过他。

但看不见，并不等于监控消失了。

在一些政治敏感时期，张毅会被强行带离武汉，进入维稳人员口中的“被旅游”。张弘远曾两次与父亲一同经历这种日子。父子两人出行，身边却跟着四名维稳人员。吃饭、住宿和交通都从专项经费中支付，而张弘远亲眼看见，实际只花几百元的餐费会被要求开出一两千元的发票，只花一千多元的住宿会开成三千元。

在他看来，父亲不仅被当作一个必须控制的人，也被变成了一项可以带来经费的“维稳项目”。国保是“项目经理”，张毅则是项目本身。

后来，随着地方财政日益紧张，“被旅游”也变得简陋。维稳人员不再把张毅带往外地，只在武汉市郊找一家农庄，把他关上几天。那里或许可以钓鱼、吃饭，看起来不像监狱，但他不能离开，也不能决定自己在哪里度过那些日子。

在中国，控制一个人未必总要使用牢房。有时是一辆跟随他的汽车，一桌由监控者陪同的饭，一间不能自行离开的农庄客房，或者一个每月准时上门拍照的人。

“ 我知道他一定会被抓，只是早晚 ”

张弘远后来离开中国，前往荷兰。

他离开的当天，有媒体报道了他的情况。当地派出所随即派人对张毅实施二十四小时轮班监控。从四月一直到六四纪念日结束，三个人轮流守着他。

父亲留在中国，儿子得到自由。对张弘远而言，这两件事从来无法真正分开。

在阿姆斯特丹的一次节日活动中，他看见从中国来到欧洲的人在人群中自由跳舞，竟忍不住哭了。他后来把那种情绪理解为幸存者的内疚：为什么自己可以生活在一个自由的国家，而无数熟悉的人仍留在恐惧中？

“我没有办法在荷兰享受自由的生活，然后忘掉国内的一切。”他说。

有外国朋友劝他不要担心太多，不要把全世界的问题都背在自己身上。他的回答是：“因为我爱这个世界。所有的人和事，都和我有关系。”

自由没有让他与过去切割，反而使那份牵挂变得更清晰。他知道，自己的离开也可能让父亲面临更大风险。

“从我出来的那一天起，我就知道张毅一定会被抓，只是早晚。”他说。

因此，在父亲真正出事之前，他已经准备了三年。他建立联系，寻找能够求助的政府、机构和人权工作者，反复设想那一天到来后自己应当先联系谁、说什么、如何让外界尽快知道。

一个儿子用三年时间，为父亲迟早会到来的被捕作准备。

这种准备并不能减轻事情真正发生时的痛苦。它只能让他在痛苦到来时，不至于完全失去行动的能力。

“我在外面一直讲，我奔走呼号，绝不退让！” 张弘远说。

一张照片，究竟 “ 煽动 ” 了谁？

7月18日，张毅从行政拘留转为刑事拘留，被羁押在拉萨看守所，涉嫌“煽动分裂国家”。约十二天后，他被正式批准逮捕。

家属聘请的律师试图会见，但这类案件被归入“危害国家安全”范畴，辩护空间极为有限。家人也担心，当局可能安排所谓的“政府指定律师”，切断张毅与家属真正信任的律师之间的联系。

压力很快从拉萨传回武汉。

7月下旬，武汉市及辖区国保找到张毅的弟弟，拿出中国人权及其他人权网站刊登的报道截图，追问他是否与海外的张弘远联系、是否向他透露案情。国保要求张弘远“在外面噤声”，“不要夸大宣传”，并警告说他“以后总要回国的”。

这是中国异议人士家属极为熟悉的一种语言：把亲人的安危变成封住一个人嘴巴的工具。

张弘远却从这次上门中读出了另一层信息。

“他们专门为这个上门，就证明他们看到了，而且他们在意。”他说。

这也是他坚持公开发声的原因。沉默从来不能确保父亲安全，只会让一场不公正的关押更容易在无人看见的地方继续。

张毅所面对的指控源自中国《刑法》第一百零三条。在中国当局的政治语境中，达赖喇嘛长期被贴上“分裂主义者”的标签，即使他早已公开放弃西藏独立主张，转而寻求在中华人民共和国框架内实现真正自治。在西藏，持有或展示他的照片本身就可能招致惩罚。

但即使了解这些政治背景，张弘远仍无法接受这项指控最基本的逻辑。

“一个游客在拉萨展示了一张达赖喇嘛的照片，给一个语言都不通、甚至不敢看的人看了一眼，就说他煽动分裂国家。”他问，“他煽动了什么？又分裂了什么？”

张毅没有组织集会，没有发表演讲，也没有劝说任何人支持西藏独立。他只是拿出一张朋友的合照，试图与一个陌生人说上一句话。

真正令人恐惧的，或许并不是那张照片，而是一个人在高度管控的地方仍然保留着不受命令支配的记忆：他认得照片里的人，也愿意让别人看见。

“ 声援一定是有用的 ”

张弘远很清楚，父亲的案子前景并不乐观。

张毅的1989年经历、此后三十多年的公共参与，以及儿子在海外的政治活动，都可能成为当局“算旧账”的理由。家属和律师因此格外谨慎，不希望任何未经证实的说法被用来加重案件。

但谨慎不等于沉默。

“声援一定是有用的。”张弘远反复强调。

这句话并非出自盲目的乐观。他知道，一篇报道、一封信或一次公开表态未必能立即打开看守所的门。但国保要求家属噤声，本身已经说明，当局并非不在乎外界是否看见。

对张弘远而言，发声至少能够做到一件事：让父亲不被悄无声息地从世界上抹去。

许多年前，他坐在派出所里，守着一碗泡面，对警察说：“你们不放他，我就不走。”那时候，他只是一个没有能力与国家机器对抗的孩子。他能做的，只有留在那里，让警察知道门外还有人在等。

如今，他与父亲之间隔着国境、看守所和一套拒绝公开运作的司法制度。他已经无法再坐在拉萨看守所的走廊里等，也不能亲手把父亲领回家。

他能做的仍然是留下来，只是这一次，他留在公众的视线中。

“我奔走，不逃，绝不退让。”他说。

张毅的一生似乎始终没有真正走出1989年；张弘远的成长，也始终伴随着一次又一次把父亲领回家的尝试。三十七年后，这对父子又被同一种力量分隔在两个国家。

色拉寺里的那名妇女最终没有看清照片。可正因为张毅被捕，这张她不敢看的照片如今被更多人看见。

照片里，一名僧人站在达赖喇嘛身旁。照片外，一名刚退休的武汉人被关在拉萨；他的儿子则在欧洲，一遍遍讲述父亲的名字。

他在等父亲回家。

张毅在天安门广场骑车，像1989年那段著名的视频：一位往广场骑车的学生说道，“It’s my duty （就是我的责任）”。（张弘远提供）

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