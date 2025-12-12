Human Rights in China

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Jahag
Dec 13, 2025

我也是少数民族。当年也看了他的视频，非常震撼和钦佩。关恒是个正直，勇敢，为了他人而付出努力，为了正义而冒风的善良的年轻人，这和自私懦弱的汉民族习性不一样，证明汉人里面也是有好人的。汉人里面绝对有大汉主义者恨不得生吞活剥他。 这个年轻人选择的压力可想而知。

维吾尔人必须站出来保护他，不能让这样一个无私且勇敢的人伤心，如果有捐款渠道我也愿意捐款给他交保释金。希望他顺顺利利拿到庇护，在美国平平安安地生活下去。无论任何民族和人种都应该享有人权以及平等自由生活的权利。

张恒小伙子，我为你祈祷🙏🏻

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fakeface
Dec 13, 2025

如果随便一个人拿个相机趴在地上拍几张正常的行政机关大门的照片就能申请庇护，那美国这个国家的法律也就是形同虚设罢了。关恒为了政治庇护，不惜杜撰子虚乌有的谎言诋毁自己生活三十多年的祖国，给疆独分子递刀子，有今天的下场也算罪有应得，希望他永远关在美国的监狱里，千万别回来

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