2026年7月24日，中国人权（HRIC）在纽约大学法学院举办暑期实习生汇报会“年轻一代视角下的中国人权议题”。中国人权工作人员、暑期实习项目导师、法律学者、学生及公众参加了活动，共同探讨当代中国的人权挑战，以及倡导、法律研究和社区组织的实践路径。

活动中，中国人权暑期实习生介绍了他们共同编写的《校园人权倡导手册》，并分别汇报了个人研究项目，涉及农村妇女土地权利、“一带一路”项目中的劳工权益、跨国镇压，以及运用数据分析进行人权记录等议题。

培养新一代人权倡导者

中国人权执行主任周锋锁在开幕致辞中介绍了暑期实习项目的目标。他表示，实习项目是中国人权长期战略的重要组成部分，旨在鼓励大学生参与人权工作，培养新一代人权倡导者和未来的领导人才。

他强调，暑期项目只是一个起点，中国人权希望与这些年轻人建立长期合作关系。他还分享了往届实习生在项目结束后继续参与人权及社会行动的案例，并就如何参与非政府组织工作与实习生进行了交流。

《校园人权倡导手册》：从安全到组织建设

活动上半场重点介绍了由实习生共同编写的《校园人权倡导手册》。这份实用指南旨在帮助学生在大学校园中建立并持续开展人权倡导活动。

实习生介绍了如何评估所在城市和校园的具体风险，如何通过课程、教师、学生社团以及“人权火锅”等非正式聚会寻找志同道合的伙伴。他们建议，与其急于将新认识的人纳入核心团队，不如先从小规模合作开始，在实际行动中逐步建立信任。

在问答环节中，与会者讨论了利用人工智能辅助叙事和视觉传播的可能性，以更有效地向公众传播人权议题。讨论还涉及线上纪念活动、内部培训、小型行动以及公开线下活动等不同组织形式。

实习生也分享了活动组织和筹款方面的经验，包括提前落实场地、制定应急方案，以及如何权衡政府资助、个人捐款、非政府组织和学生经费等不同资金来源。讨论还涉及注册501(c)(3)等正式法律实体的利弊：正式注册有助于获得资金，但也可能增加组织和成员的公开曝光。

数字安全也是《手册》的重要内容，包括敏感活动材料的处理、使用加密通讯工具，以及如何谨慎、非对抗性地了解和评估新成员。

关于组织的长期发展，与会者特别讨论了与“白纸运动”有关联的学生面临的安全风险，以及与其他学生团体和非政府组织建立长期、互惠合作关系的重要性。实习生还提出避免倦怠、培养接班人和规划领导层交接等实际问题，并强调在人权行动之外营造“社区温度”，为参与者之间建立信任、友谊和日常联系创造空间。

农村妇女土地权利：经济发展并未消除制度性歧视

活动下半场由实习生分别汇报个人研究项目。

其中一项研究聚焦中国农村妇女的土地和财产权。研究者通过与中国律师共同整理的案例，分析户籍制度、婚姻习俗和地方治理如何影响农村妇女获得和保有土地的权利。

研究发现，农村户籍带来的实际权益并没有平等地惠及女性。女性嫁到户籍所在地之外后，往往可能失去原籍社区的成员身份及相应的土地和财产权利，而男性通常不会因婚姻受到同样影响；与此同时，外村女性嫁入一个村庄后，则可以被认定为该村成员。

研究同时指出，地方政府在这些身份和权利认定中拥有很大的裁量权。地方和中央政府通过征收农民土地弥补财政收入不足，也进一步增加了农村妇女土地权益所承受的压力。

值得注意的是，随着中国经济快速发展和土地、房地产价值不断上升，这种针对妇女的制度性不平等并没有随之减弱，在一些方面反而更加严重。妇女通过申诉维护土地权益时，还经常受到离婚程序和户籍身份等因素的制约。

“一带一路”海外项目中的劳工权益

另一项研究关注中国“一带一路”倡议在印度尼西亚的影响，考察中国投资项目对当地企业以及中国籍劳工的影响。

研究认为，一些中国企业将国内不良的劳工管理方式带到海外项目，同时通过限制中国工人的行动、通讯和就业自由等方式加强对工人的控制。这不仅影响工人维护自身权益，也限制了他们与当地社会的接触和融入，并成为北京方面在海外维护自身利益的一种手段。

王涵：以法律手段应对跨国镇压

“白纸运动”参与者、法学院一年级学生王涵介绍了民主国家如何运用法律机制，应对针对海外华人社区和政治异议人士的跨国镇压。

他分析了现有法律制度如何为跨境恐吓、骚扰等行为的受害者提供救济途径。讨论中，与会者还谈到国际法律合作，以及国际刑警组织红色通缉令等国际机制可能遭到滥用的问题。

王涵也介绍了自己协助跨国镇压受害者采取法律行动的实践，包括整理案件材料，并为代表受害者进行战略诉讼提供支持。

用数据发现“看不见”的政治犯

最后一项研究探讨了数据分析在人权倡导和记录工作中的作用。

研究指出，数据驱动的方法为人权调查带来了新的可能，同时也存在明显局限。大量数据本身并不能自动产生有意义的结论，数据收集必须与严谨的分析相结合。

该项目通过分析中国法院判决数据库，寻找和识别此前未被外界发现的政治犯案例，展示了数据分析在人权记录和调查中的潜力。

这些汇报展现了当代中国人权问题的广度，也展示了新一代人权倡导者的才华、投入和创造力。实习生的研究质量以及他们对推动人权进步的热忱，给与会者留下了深刻印象。

中国人权衷心感谢 Katherine Wilhelm 和纽约大学法学院提供活动场地，并为促成此次富有思想性和启发性的交流提供支持。

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