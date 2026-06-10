2026年6月4日，是六四大屠杀37周年。与过去几年相比，今年的纪念呈现出更加鲜明的双重图景：一方面，香港和中国大陆的管控继续升级，烛光、黄花、问号气球、数字“64”乃至一段涂鸦都可能被视为风险；另一方面，六四记忆并未因此沉默，而是在海外城市、线上展览、使领馆投影、历史影像公开和匿名书写中继续扩散。

一、香港与大陆：纪念空间被极限压缩

香港：草木皆兵，象征物也成“风险”

今年六四，香港警方在铜锣湾一带重兵部署。警方其后称，共有七人因涉嫌作出“扰乱秩序行为”被带走调查，包括五男两女，年龄介乎17至79岁，之后获准离开。被带走者的情形各不相同：社民连前主席陈宝莹手持一朵黄色纸花现身维园外，被警方要求收起花朵后带上警车；一名黑衣青年在崇光百货外戴上眼罩、用红笔在手臂上书写，也被警车带走；另有人手持蜡烛、盘腿坐于崇光百货外，同样遭截查。

六四前夕，行为艺术家三木在铜锣湾手持一段6.4米长红绳，试图将红绳系于路牌柱，随即被便衣警员截停搜查。艺术家陈美彤携带问号形状气球现身，也被警员截查、搜袋并检查身份证。问号、红绳、黄花、蜡烛，这些本来极小的象征物，在香港街头都成了需要被处理的对象。

更大的阴影来自法庭。支联会前副主席邹幸彤、前主席李卓人仍在“煽动颠覆国家政权”案中受审；前主席何俊仁早前已承认控罪。支联会曾多年主办维园六四烛光晚会，如今组织解散、纪念馆关闭，主要成员身陷审判。邹幸彤在狱中仍持续发声，今年六四前夕其亦宣布绝食37小时纪念六四37周年。

维多利亚公园今年举办的是“第四届同乡社团家乡市集嘉年华”。活动自6月3日起一连五日举行，由三十个省级同乡社团联合主办。昔日数十万人点亮烛光的场地，如今被美食、市集与安检取代，成为香港公共记忆转向的最鲜明场景。

大陆：禁止难属祭奠，全面监控民运人士

今年当局对六四难属的管控力度显著升级。天安门母亲成员表示，北京公安通知他们不得在6月4日当天前往万安公墓祭奠遇难亲人，也不得举行惯常的悼念仪式、宣读祭文或发布悼念照片。过去三十多年，天安门母亲虽然长期处于警方监控之下，但今年是她们首次在六四当天被禁止前往公墓。

天安门母亲成员张先玲表示，她自4月底起就发现住处周边警力和车辆明显增加，外出和接触外媒均受限制。她在六四37周年讲话中再次感谢所有没有忘记的人，并重申“说出真相、拒绝遗忘、寻求正义、呼唤良知”的诉求。此前，天安门母亲一年一度的新春聚会在2026年首次遭政府阻止。

六四前后，中国大陆多地异议人士、维权人士、前中国民主党成员和民运人士也普遍遭到严密监控。北京、浙江、湖南、贵州等地均传出国保提前上门、站岗、跟随、限制外出或要求“被旅游”的情况。浙江方面，刚出狱的六四学运参与者徐光、去年出狱的陈树庆，以及毛庆祥、吕耿松等人被列为重点维稳对象。上海、成都等地亦有维权人士被告知6月5日后才能恢复正常外出。

在北京，天安门广场及周边区域警力明显加强。媒体观察到部分天桥再现“看桥员”，地铁一号线列车上亦有乘务管理人员机动巡逻。

尽管如此，在严密管控之下，今年大陆仍出现了许多勇敢的纪念痕迹：

孤勇者张超：赴天安门悼念后遭刑拘

据维权网消息，山东枣庄维权人士张超，法名释道果，于6月4日只身前往天安门广场栅栏外围拍照，并附诗悼念发至朋友圈，帖子不久即遭封删。6月5日凌晨，枣庄国保带队将其从北京带离。目前已确认张超被山东枣庄市公安局山亭分局刑事拘留，关押于枣庄市第一看守所。

张超1970年生，早年在北京务工期间走上维权之路，多年从事网络民主理念传播。2014年，他曾因向在京维权人士发送搜捕预警信息被关押37天。此后他剃度出家，法名释道果，云游各地修行研习佛学，却仍坚持网络启蒙与救助落难同道，以致每有落脚寺庙即遭驱逐。2019年7月，他亦曾以“寻衅滋事”为由遭山亭分局刑事拘留。

多地出现纪念六四匿名涂鸦

今年六四前后，中国多地出现纪念八九六四的匿名涂鸦。

“李老师不是你老师”发布的一张北京街头涂鸦图片显示，墙上写着“It’s my duty”。这句话呼应1989年BBC采访中一位北京市民面对危险仍前往天安门广场的回答，也与今年海外“It’s My Duty”投影行动形成遥相呼应。

据“墙国蛙哈哈”发布的推文，今年六四当天，中国某地公共厕所内也出现纪念六四的涂鸦，墙面上写着：

1989.6.4. 毋忘六四

愿真相不被遗忘 愿自由与良知

在每个记得的人心中继续燃烧

愿我们期冀的民主之花，在不久后的将来

开遍华夏的每一个角落

这类匿名书写并不宏大，但却正说明在严密监控之下，仍有民众选择勇敢，选择真实。

二、网络封禁：审查越荒诞，记忆越显眼

每到六四前后，中共审查机器都会进入高度敏感状态。今年37周年，这套系统的运转更加泛化，连普通数字、日期、歌曲名、促销梗和游戏蜡烛都可能被卷入。

六四前，当局抢先对多个平台实施“系统维护”式管控。QQ、微信、拼多多、抖音等平台暂停个人资料修改功能；百度网盘一度暂停资源分享。敏感词清单继续覆盖“1989”“坦克”“六四”等词。今年格外荒诞的是，因六四恰逢星期四，原本只是肯德基促销活动的“疯狂星期四”被网民赋予纪念意味后，也被传遭平台限制。连“6月6日”这样的未来日期，也因平台功能恢复时间而被当局视为敏感表达。

网传案例中，有网友称三人饭局共花192元，AA制每人64元时，微信转账无法完成；也有网友称只是分享“今天跑了6.4公里”便遭删帖或限流。

其他隐晦表达同样遭殃。网友称苏打绿歌曲《这天》在六四当天被批量清除或限制；QQ音乐中泰勒·斯威夫特专辑《1989》无法分享，仅因专辑名包含“敏感年份”。社交游戏《光·遇》因蜡烛意象也被玩家关注，部分功能在敏感日前后暂停，被形容为“连蜡烛都要审查”。

英国驻华大使馆在六四当天于微博发布一段16秒纪念短片，内容包括“坦克人”影像和《国际歌》旋律，帖文很快被删除、帐号功能遭限制。德国、加拿大等国驻华使馆发布的六四纪念内容，也遭遇删帖、禁评或限流。连外交机构都无法在中国社交平台上保留六四记忆，普通网民处境更不言自明。

中国数字时代记录到一篇被删文章的标题，将今年审查荒诞浓缩成一句话：连封禁通知截图都可能发不出去。这正是六四网络纪念的悖论：官方越是试图抹去，网友越能从被抹去的痕迹里看见历史。

三、全球纪念：至少45个城市

今年海外纪念规模达到近年高点，据不完全统计，全球至少有45个城市举办了六四纪念活动：

全球纪念城市列表

| 国家地区 | 城市|

| 台湾 | 台北、台中、高雄 |

| 美国 | 华盛顿特区、纽约、波士顿、亚特兰大、旧金山、洛杉矶 |

| 加拿大 | 多伦多、温哥华、卡尔加里、蒙特利尔、哈利法克斯 |

| 英国 | 伦敦、伯明翰、曼彻斯特、利兹、谢菲尔德、诺丁汉、纽卡斯尔、雷丁、沃灵顿、萨顿、沃金厄姆、肯特郡梅德斯通、格拉斯哥、爱丁堡、卡迪夫 |

| 澳大利亚 | 悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯、阿德莱德 |

| 德国 | 柏林、杜塞尔多夫、法兰克福、慕尼黑、斯图加特 |

| 法国 | 巴黎 |

| 荷兰 | 阿姆斯特丹、海牙 |

| 比利时 | 布鲁塞尔 |

| 日本 | 东京 |

| 新西兰 | 奥克兰 |

台湾：华语世界公开纪念的重要现场

台北自由广场今年举行大型纪念晚会，主题为“记忆无国界，抵抗无边境”。大雨滂沱下，仍有数百人到场，参与者手持电子蜡烛，并以64秒默哀悼念遇难者。活动现场也加入昔日香港维园六四晚会元素，声援李卓人、邹幸彤、何俊仁等因守护六四记忆而遭打压的人。台中、高雄亦列入今年台湾相关纪念节点。

台湾如今被普遍视为华语世界仍能公开举行大规模六四纪念的主要地方。来自香港、化名“Flower”的与会者表示，她珍视能在台湾悼念六四的机会，因为这在她的故乡香港已不再可能。

北美：官方表态与民间烛光并行

美国官方今年表态密集。6月3日，美国国务卿卢比奥以国务院新闻声明形式纪念六四37周年，强调“无论多少审查都无法抹掉过去”。美国驻华使领馆账号也转发相关表述，使这一声明直接进入中国社交平台语境。

国会层面至少有两项重要行动。其一，美国国会及行政当局中国委员会于6月4日举行听证会，主题聚焦中共跨国镇压及美国州级应对。其二，委员会主席参议员Dan Sullivan与共同主席众议员Chris Smith发表联合声明，呼吁结束中共对六四历史的审查与否认，并释放因和平纪念而被囚的香港人士。

美国众议院中国问题特别委员会同日也在国会山举行纪念活动，主席John Moolenaar、民主党议员Raja Krishnamoorthi、Jill Tokuda，以及流亡异议人士Arthur Liu等出席发言。

民间方面，在中共极力跨国镇压下悼念活动不断。5月31日，洛杉矶六四纪念馆遭人闯入破坏，珍贵展品被喷橘红油漆损毁，警方已以仇恨犯罪立案。馆长王丹谴责这是跨国镇压的又一例证，并表示所有纪念活动如期举行：”风雨再大，我们也会挺住！”

6月2日，中国人权（HRIC）与外高联同学研究会（NAFUS）在纽约联合举办八九民运37周年研讨会暨《外高联与八九中国民运》新书发布会，纽约大学美亚法律研究所（USALI）提供支持。中国人权执行主任周锋锁致辞，强调保存历史真相、传承公民精神的意义。新书作者王醒为时任外高联副主席兼秘书长、天安门广场临时指挥部秘书长，哥伦比亚大学黎安友（Andrew J. Nathan）教授作序，王丹发来贺信。该书突破以个体人物或重大事件为中心的传统叙事，从学生自治组织的形成、协作与运作切入，系统重建八九民运的历史脉络。郑旭光、王军涛、胡平、王超华、赵常青、赵昕等亲历者与学者出席研讨，回顾不同学生组织的协同合作及六四后的牢狱与抗争，共同思考：未来的民主转型不仅需要勇敢的个体，更需要成熟而有韧性的公民社会。

6月3日，在国家民主基金会（NED）举办的“Echoes of Tiananmen: Memory, Resistance, and the Fight for Freedom”六四37周年纪念会上，八九六四亲历者、中国人权执行主任周锋锁把六四放回一个仍在延续的现实脉络中：中共至今不仅拒绝承认屠杀真相，还在国内外持续压制异见、审查记忆、试图抹去历史；但正因如此，纪念六四本身已经成为抵抗的一部分。他强调，六四不是过去完成时，而是中国人争取自由、民主和尊严的未竟之路；从天安门母亲的坚持、香港人守护维园烛光，到海外华人、藏人、维吾尔人和其他受压迫群体的共同发声，记忆正在跨越地域与世代，转化为继续追求真相、问责与民主中国的行动。

6月4日，共产主义受难者纪念基金会在华盛顿共产主义受难者纪念碑旁举行烛光晚会，并将2026年“异议人士人权奖”颁给香港倡议者许颖婷。她在致辞中将荣誉献给1989年站在天安门广场的人、香港狱中的抗争者，以及所有仍在极权压迫下坚持记忆的人。

美国其他城市也有纪念行动。华盛顿特区、纽约、波士顿、亚特兰大、旧金山和洛杉矶均列入完整名单。纽约有游行、集会和投影活动；洛杉矶则有六四纪念馆、领馆外集会与投影。

加拿大方面，多伦多在北约克Mel Lastman Square举行六四37周年纪念音乐会与烛光晚会，现场逾400人到场，主办方称流动参与约1000人次。嘉宾包括周锋锁、张超雄、退休参议员Consiglio Di Nino等。活动现场播放邹幸彤狱中讯息，也播放天安门母亲成员张先玲的讲话。温哥华支联会于5月31日至6月4日举办一系列纪念活动，六四当晚在David Lam Park举行烛光晚会，目测有500至700人参加。卡尔加里、蒙特利尔和哈利法克斯也列入加拿大纪念节点。

欧洲：离散港人把维园烛光带到海外

英国是今年海外纪念最密集的国家之一。按完整名单，英国共15个城市或地区节点：伦敦、伯明翰、曼彻斯特、利兹、谢菲尔德、诺丁汉、纽卡斯尔、雷丁、沃灵顿、萨顿、沃金厄姆、肯特郡梅德斯通、格拉斯哥、爱丁堡、卡迪夫。伦敦中国大使馆外有数百人参加烛光集会，现场以蜡烛摆出“8964”，演唱《自由花》，并呼吁释放政治犯。伯明翰唐人街同日举行悼念活动。

雷丁六四晚会有逾200人出席，14位国会议员或地区议员以到场、致辞或录像方式声援港人。萨顿的悼念活动约400人出席，前立法会议员李永达、罗冠聪等人参加，当地国会议员Luke Taylor亦到场。谢菲尔德、沃灵顿、梅德斯通、纽卡斯尔、曼彻斯特、诺丁汉、卡迪夫、爱丁堡、格拉斯哥、利兹等地也有港人或民主团体举行烛光晚会、集会或相关活动。

这些纪念活动不仅悼念1989年的死难者，也承接了香港维园烛光晚会被迫熄灭后的记忆传承。离散港人把《自由花》唱到海外城市，也把邹幸彤的狱中陈词、支联会的历史和香港不能再公开纪念的事实，带到当地公共空间。

欧洲其他地区同样有行动。比利时布鲁塞尔成为全球网络纪念会议的中心会场，并有工会和人权团体到香港驻当地经济贸易办事处递交请愿信，呼吁释放李卓人、邹幸彤。德国的柏林、杜塞尔多夫、法兰克福、慕尼黑、斯图加特等，以及法国巴黎、荷兰阿姆斯特丹与海牙等城市亦有六四悼念集会。

澳洲、日本与新西兰：亚太纪念延续

澳大利亚方面，悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯、阿德莱德均举行六四烛光晚会或纪念活动。SBS报道，前中国官媒记者成蕾出席墨尔本活动，活动强调香港已无法举行公开悼念，因此海外记忆更显重要。

日本东京早稻田奉仕园举行悼念集会、烛光晚会与图片展。吾尔开希在东京外国记者俱乐部举行记者会，呼吁日本成为亚洲民主堡垒，放弃对中共的绥靖政策。新西兰奥克兰也列入今年纪念节点。

四、纪念形式：从烛光到投影、档案与历史影像

今年的六四纪念形式格外多样，已不只是烛光晚会。纽约、洛杉矶、慕尼黑、悉尼等地出现“It’s My Duty”使领馆投影行动，将六四影像和文字投向中国驻外使领馆外墙，纽约法拉盛也举行“纪念六四37周年暨文化大革命60周年及国际形势研讨会”，周锋锁、吕京花、王军涛、郑旭光等六四亲历者与民运人士回顾1989以来的民主运动经验。

线上方面，“李老师不是你老师”与中国人权、人道中国共同推出“#你没看过的六四”系列历史图片展，内容包括六四在杭州、全球留学生声援等珍贵历史照片。据统计，该系列共31条推文，合计流量超1500万。

今年还出现新的历史影像公开。英国独立电视新闻旗下影音资料库通过数字修复计划，于5月底释出天安门事件后在北京秘密拍摄的历史影像，约90分钟，记录清场后北京街头的戒备状况。2025年该机构曾公开约两小时的清场相关画面，2026年的新片段则补足镇压之后的城市现场。

此外，大纪元也曝光一批封存37年的六四档案照片，数量超过2000张，由当年亲历现场的一名官方摄影师拍摄，并在生命最后阶段托付公开。日本X网友 @JapanBanZaiLove 用日本车票地名开头首字拼成“六四北京天安门”的行为艺术图片，也在社交平台广泛传播，但随后该推文疑遭大规模举报并被错误封禁。

结语：记忆仍在流动

37年过去，镇压的铁幕仍在，记忆的力量也仍在。香港的七人被带走，天安门母亲无法集体祭奠，山东维权人士张超因赴天安门悼念遭刑拘，中国网络的每一个“64”都可能触发警报。但与此同时，台北、台中、高雄、伦敦、伯明翰、曼彻斯特、柏林、法兰克福、多伦多、温哥华、哈利法克斯、波士顿、旧金山、洛杉矶、悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯、巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、东京、奥克兰……全球各地的烛光仍然亮起。

六四纪念已经不再只属于一个广场、一个城市、一个组织。它散落在墙上的“It’s my duty”，散落在公共厕所的匿名字迹，散落在使领馆外墙的投影，散落在海外港人唱出的《自由花》，也散落在被修复的历史影像、未曾公开的照片、被删又被保存的文章里。官方可以封禁日期、数字、蜡烛和歌曲，却无法封禁人们把记忆一代一代带走、带远、再带回公共空间的能力。

毋忘六四。真相终会大白，沉冤终待昭雪。

主要来源

香港七人被带走、陈宝莹黄花：[独立媒体](https://www.inmediahk.net/node/%E6%94%BF%E7%B6%93/%E3%80%90%E5%85%AD%E5%9B%9B37%E3%80%91%E8%AD%A6%E6%96%B9%EF%BC%9A%E4%B8%83%E4%BA%BA%E6%B6%89%E4%BD%9C%E5%87%BA%E6%93%BE%E4%BA%82%E7%A7%A9%E5%BA%8F%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%A2%AB%E5%B8%B6%E8%B5%B0)、[独立媒体陈宝莹报道](https://www.inmediahk.net/node/%E6%94%BF%E7%B6%93/%E3%80%90%E5%85%AD%E5%9B%9B37%E3%80%91%E9%99%B3%E5%AF%B6%E7%91%A9%E6%8C%81%E8%8A%B1%E7%8F%BE%E8%BA%AB%E7%B6%AD%E5%9C%92%E5%A4%96%E3%80%8C%E6%88%91%E5%94%94%E7%9B%B8%E4%BF%A1%E4%B8%80%E6%9C%B5%E8%8A%B1%E6%90%9E%E5%88%B0%E4%BA%8B%E3%80%8D-%E8%A2%AB%E6%8C%87%E5%BC%95%E5%85%AC%E7%9C%BE%E6%B7%B7%E4%BA%82%E5%B8%B6%E4%B8%8A%E8%AD%A6%E8%BB%8A)、[RFI转述](https://agora0.github.io/news/rfi/2026/06/05/RFI-%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E5%8F%97%E5%8E%8B%E4%B8%8B%E4%BB%8D%E4%B8%8D%E5%BF%98%E6%82%BC%E5%BF%B5%E5%85%AD%E5%9B%9B-%E6%83%9F%E4%BA%BA%E6%95%B0%E8%BF%9B%E4%B8%80%E6%AD%A5%E5%87%8F%E5%B0%91-%E4%B8%83%E4%BA%BA%E8%A2%AB%E8%AD%A6%E6%96%B9%E5%B8%A6%E8%B5%B0.html) 三木红绳、陈美彤问号气球：[棱角媒体](https://points-media.com/%E6%9C%80%E6%96%B0/%E5%85%AD%E5%9B%9B37%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%97%9D%E8%A1%93%E5%AE%B6%E6%8C%816%E9%BB%9E4%E7%B1%B3%E7%B4%85%E7%B7%9A%E6%8A%B5%E9%8A%85%E9%91%BC%E7%81%A3-%E8%A2%AB%E8%AD%A6%E6%88%AA/)、[The Guardian/AP](https://www.theguardian.com/world/2026/jun/04/hong-kong-artist-tiananmen-square-massacre-tribute-intercepted-by-police) 天安门母亲、张先玲、祭奠禁令：[RFA](https://www.rfa.org/english/china/2026/06/02/china-tiananmen-mothers-cemetery-ban-beijing/)、[德国之声](https://amp.dw.com/zh/%E5%85%AD%E5%9B%9B37%E5%91%A8%E5%B9%B4%E5%89%8D%E5%A4%95-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%8A%A0%E5%BC%BA%E7%9B%91%E6%8E%A7%E5%A4%A9%E5%AE%89%E9%97%A8%E6%AF%8D%E4%BA%B2/a-77376065)、[国际特赦组织](https://www.amnesty.org/zh-hans/latest/news/2026/06/china-heartless-ban-on-tiananmen-mothers-visiting-cemetery-signals-escalating-repression/)、[AP](https://apnews.com/article/china-tiananmen-anniversary-june-4-crackdown-169cc977ecd28916ee7fb06d7489f86b) 张超刑拘：[权利运动](https://www.chinahrc.org/content/42554/) 维园第四届家乡市集：[人民网](https://hm.people.com.cn/n1/2026/0528/c42272-40729310.html)、[香港01](https://global.hk01.com/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%96%B0%E9%97%BB/60356561/%E7%BB%B4%E5%9B%AD%E5%AE%B6%E4%B9%A1%E5%B8%82%E9%9B%86%E5%98%89%E5%B9%B4%E5%8D%8E%E5%BC%80%E5%B9%95-%E5%85%A5%E5%9C%BA%E9%A1%BB%E5%AE%89%E6%A3%80-%E6%91%8A%E6%A1%A3%E6%8C%87%E9%A6%96%E6%97%A5%E5%A4%A9%E7%83%AD%E4%BA%BA%E6%B5%81%E5%B0%913%E6%88%90) 美国国务卿、国务院声明：[VOA中文](https://www.voachinese.com/a/rubio-statement-on-the-37th-anniversary-of-the-tiananmen-square-massacre-20260603/8157028.html)、[Reuters转引](https://www.investing.com/news/world-news/rubio-says-china-cannot-censor-memory-of-tiananmen-square-crackdown-4725356) CECC声明与听证：[CECC声明](https://www.cecc.gov/media-center/press-releases/chairs-statement-37th-anniversary-tiananmen-massacre)、[CECC听证](https://www.cecc.gov/events/hearings/prcs-threats-americans-transnational-repression-state-level-responses) 美国国会活动与VOC华盛顿烛光：[AP图片说明](https://www.ksat.com/gallery/news/2026/06/04/police-warn-families-of-tiananmen-crackdown-dead-not-to-visit-graves-on-37th-anniversary/)、[NTD](https://www.ntd.com/washington-vigil-honors-tiananmen-victims-resists-beijings-tyranny_1150705.html)、[CFHK Foundation](https://thecfhk.org/cfhk-foundation-remembers-tiananmen-square-massacre-at-vigils-in-washington-and-london/) 全球活动与离散港人城市统计：[法广转博谈网](https://botanwang.com/articles/202606/%E7%A6%BB%E6%95%A3%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E6%8E%A5%E5%8A%9B%E6%82%BC%E5%85%AD%E5%9B%9B%E3%80%80%E3%80%8A%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%8A%B1%E3%80%8B%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%86%8D%E5%93%8D%E8%B5%B7.html)、[大纪元香港全球一览](https://hk.epochtimes.com/news/2026-06-04/32624587)、[追光者全球活动预告](https://pulsehknews.com/20260526june4th/) 英国、雷丁、伦敦、伯明翰活动：[追光者雷丁报道](https://pulsehknews.com/20260601june4reading/)、[大纪元英国报道](https://www.epochtimes.com/gb/26/6/6/n14783281.htm) 台湾台北活动：[Focus Taiwan/CNA](https://focustaiwan.tw/politics/202606040025)、[追光者台湾报道](https://pulsehknews.com/junefourthpress/) 加拿大多伦多与温哥华：[TADC活动页](https://www.tadc.ca/37th-june4/)、[星岛加拿大](https://www.singtao.ca/7520541/2026-05-31/news-%E5%85%AD%E5%9B%9B37%E5%91%A8%E5%B9%B4%EF%BD%9C%E6%B5%B7%E5%A4%96%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E5%A4%9A%E5%80%AB%E5%A4%9A%E7%87%AD%E5%85%89%E9%9B%86%E6%9C%83/)、[Vision Times多伦多](https://www.visiontimes.com/2026/06/02/thousands-gather-in-toronto-to-mark-37th-anniversary-of-tiananmen-massacre.html) 澳洲五城：[SBS中文](https://www.sbs.com.au/language/chinese/zh-hant/podcast-episode/australian-and-global-37-anniversary-vigils-for-june-4th/oeng1sgu1) 德国斯图加特：[欧洲之声](https://sinoeurovoices.com/news/27768) 日本东京、吾尔开希：[中央社东京报道](https://news.cts.com.tw/cna/international/202606/202606033039580.html) 李老师“#你没看过的六四”与北京涂鸦：[李老师Telegram系列](https://t.me/s/lilaoshibushinilaoshi?before=37950)、[北京“It’s my duty”涂鸦](https://t.me/lilaoshibushinilaoshi/42001) ITN新影像：[中央社](https://www.cna.com.tw/news/acn/202606045002.aspx)、[Vision Times](https://www.visiontimes.com/2026/06/05/hidden-for-decades-restored-tiananmen-footage-offers-unfiltered-view-of-june-4.html)

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