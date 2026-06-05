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​谢谢各位的光临。

​三十七年前的此时此刻，我正站在天安门广场的中心，就在人民英雄纪念碑旁。我听到枪声从北京的四面八方传来。昔日和平的北京，那座令数百万市民深爱的城市，正遭到无数军队的围攻。我看到坦克冲了进来。我是最后一批离开天安门广场的人之一。

​随后，我在复兴医院的内上下看到了几十具尸体。复兴医院位于木樨地旁的长安街上，当时那里已经完全被死伤者淹没了。由于医院内部空间彻底爆满，许多遇难者不得不被停放在室外的自行车棚里。

​对拉说，那只是一个开始——一个我永生难忘的时刻。对于那些逝去的人，对于天安门母亲们，我欠下了一份终身的责任。

​我们今天聚集在这里，是因为那些献出生命的人至今仍未获得正义。我们聚集在这里，是因为无论是在中国国内还是在世界各地，人们依然在坚守。今天，我收到了许多来自中国国内民众的信息，分享他们此时此刻是如何进行纪念的。就在刚才，比如肯德基的“疯狂星期四”在中国社交媒体上遭到了审查，因为年轻人正利用这个机会来纪念六四。

​我们铭记像尹旭安这样的政治犯，他仅仅因为纪念天安门大屠杀就被判处四年监禁。他在狱中饱受酷刑，出狱时已身患绝症。然而，由于他拒绝保持沉默，他再次被强制失踪，从此我们再也没有他的消息。

​我们铭记来自杭州的徐光。他是1989年的学生抗议者，同样被判处四年监禁。当他最近被释放时，由于遭受了极其残酷的酷刑，他虚弱到甚至无法独自站立。但我们依然听到了他发出的抗争宣言：“为了民主与自由，我们这一代人必须战斗下去，绝不后悔。”

​徐光说出了纪念六四的意义，尤其作为八九民运的参与者，我们永远的使命就是中国民主化。

我们铭记董广平，他曾是一名警察，来自中国体制内干部的家庭。然而，在面对正义与邪恶的抉择时，他选择了正义。他一次又一次地为1989年逝去的人们发声，为六四屠杀的真相发声。为此，他曾先后四次被捕入狱。但他拒绝屈服，并最终前往海外寻找自由。就在最近，他自己造了一艘船，在公海上漂流了30个小时，最终成功抵达韩国。我们希望国际社会能够伸出援手，帮助他与在加拿大的家人团聚。他真正体现了天安门一代的精神。

​我们之所以纪念，是因为中共想要我们忘记。他们动用了一切可以利用的工具来控制人民、散布谎言、掩埋真相。然而，尽管他们做出了种种努力，每年依然有新的证据涌现。年复一年，我都能收到新的照片、新的文件，并结识新的目击证人。

​去年，最重要的一项新证据是关于徐勤先将军的。他因拒绝执行邓小平的戒严令而闻名。当时，他是解放军最精锐的部队——第三十八军的军长。当被命令带坦克和全副武装的军队进入北京中心时，他拒绝了，并说：“我不想成为历史的罪人。”

​今天，独裁统治下的中国对世界构成了直接威胁，最关键的是对台湾的威胁。我们呼吁现役的解放军官兵像徐勤先将军一样，向自己的良知负责，拒绝执行专制政权的命令。

​在纪念天安门的时候，我们向香港人民致以最崇高的敬意。几十年来，主要正是因为他们在维多利亚公园举行的年度烛光晚会，天安门的记忆才得以长存。

​我们尤其感谢邹幸彤。1989年时她还只是个孩子，但今天，她是天安门精神最好的典范。无论付出什么代价，她都坚持发声。即使面临可能被判处终身监禁的绝境，她依然在为天安门母亲们呼吁。她实际上将香港的法庭变成了新的维多利亚公园。我们这群天安门一代，向邹幸彤致敬。她是我们的英雄。

​1989年的抗争从未结束。它持续激励着一代又一代的人权捍卫者：律师、牧师、劳工活动人士、记者、民主倡导者，以及白纸运动中的年轻一代。今天，在全世界上百个城市里，人们继续通过烛光晚会和集会聚集在一起。仅今年一年，全球就有大约40场不同的实体纪念活动。网络上的纪念也异常活跃，尤其是通过像“李老师”这样的网络富有影响力的人，他已经成为白纸运动的重要发声者。

​在1989年，当数以百万计的人走上街头表达对自由和民主的诉求时，我们所有人都深受鼓舞。他们向世界展示了极其深刻的一幕：即使在独裁统治下，人们依然信仰民主，并能找到为之奋斗和牺牲的勇气。坦克人和民主女神像的经典画面已成为自由的普世象征。它们激励了推倒柏林墙的人们；激励了在1999年举行抗议的伊朗学生；并继续激励着全球各地反抗专制的人们。

​在1989年，我是第一批到达天安门广场悼念胡耀邦的人之一。我当时绝无法想象，后来会有数百万民众加入进来。我在广场上的第一次演讲，灵感正是来自于美国的《独立宣言》。今年，随着美国即将迎来建国250周年，看到这个国家有如此多的人在怀疑民主的价值，令人感到痛心。

​然而，1989年天安门抗议的教训依然清晰无比。中国的学生和市民冒着失去一切的风险，不是为了威权主义，也不是为了政治强人，而是为了民主、自由和人类尊严。他们理解一个在今天依然至关重要的根本真理：民主值得被捍卫。民主不仅是一种政治体制，更是一种对人类尊严、真相、问责制的坚定信仰，是每个人免于对政府恐惧而自由生活的权利。

​天安门精神绝不仅属于过去。它属于每一个政治犯，每一个记者，每一个拒绝被噤声、选择讲真话的公民，属于每一个继续相信自由与民主的人。

​总有一天，中国会获得自由。总有一天，中国会实现民主。而一个自由、民主的中国，不仅将是中国人民的福帜，也将是全人类的福帜。

​谢谢大家。

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