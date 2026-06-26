本期自2026年1月1日至4月30日，记录了中国律师执行中的多重困境，涵盖从行政打压、会见受阻、旁听权被剥夺、律协内部治理等议题。

一、1月 锡安教会案件，多位代理律师遭到司法行政部门打压，张凯律师被吊销执照，另有杨耀华、李春富、葛现洋、刘安强、唐仙龙、赵青山等多名律师被暂停执业或面临约谈骚扰。当局试图通过剥夺辩护权来压制该独立教会的影响。

https://www.chinaaid.net/2026/03/blog-post_26.html?m=1

二、1月5日 刘志强律师就《律师办理刑事案件规范》提出意见。261条规范近百条纰漏。

https://mp.weixin.qq.com/s/elsCZnp4MuCGSTqEMmEFjg

三、1月6日，李爱军律师《律师享有作证豁免权，有权拒绝公安做笔录》

https://mp.weixin.qq.com/s/936FQDxYOpEKOZl-6UWZEQ

四、1月9日 2023年高宏亮律师投诉遵义市红花岗区公安分局限制律师会见、通信。跨年以后，2024年3月4日黄X被监委留置，3，3月5日红花岗区检察院通知纠正。

五、1月13日 司法局副局长受贿844万获刑，律师被索贿60万当上律协会长；涉事律协：紧急罢免其会长职务

https://mp.weixin.qq.com/s/4wK0dvz6sbWStl2Xs6OJYA

济宁律师协会会长一职值60万？济宁司法局副局长国庆启判决书显示，济宁律协会长一职能卖60万元，关键是这律师花了60万还没有买到会长职务

https://weibo.com/1773958670/5254191132180481

1月15日金钱叩开的会长之门——兼论律师协会自治何以挣脱行政过度干预的枷锁

https://mp.weixin.qq.com/s/onljqTf_lyXurronICb8JQ

六、张文鹏、许宗平寻衅滋事案件

1月12-13日庭前会议。2月9日至14日，案件开庭。法庭违法限制旁听。只安排同步录音的现场旁听，审判庭现场有空位但不让进。于凯律师怒摔律师证。第一天上午休庭三次，文鹏大闹法庭，2/3的时间口吐三字经，批评法庭违法限制旁听。14日最后一天，张文鹏最后陈词结语，人生自古谁无死，留取丹心照汗青！全场感动，兰庆洲律师泪洒法庭。

3月16日宣判 张文鹏四年六个月，许宗平两年。

4月20日，范辰律师，二审提交委托手续。

七、1.10日建行事件周筱赟律师：呼吁立即废除对柜员的不合理处罚制度

央行新规（取消5万元以上取现需登记用途）出台后，最为重要的，就是废除对银行柜员的不合理处罚制度，不要再让银行基层员工为管理层的乱作为背锅了！

https://mp.weixin.qq.com/s/P83YWRu63miEsMu5leE4AA

八、1月21日周立新律师批评贵阳中院戴峥嵘、高金生法官，裁定书不说理。

https://mp.weixin.qq.com/s/cBJr8OfdeWyae-EgItK9bA

九、1月21日 李贵生律师发文：法官说，案卷材料只能当庭查看当庭质证！（一）

贵阳市白云区法院唐菲娅法官，你违法了！

https://m.weibo.cn/status/5257554478243968?wm=3333_2001&from=10FC693010&sourcetype=weixin&s_trans=R9w9myPiLFOeC4TcD%2BMD5Q%3D%3D_5257554478243968_s&s_channel=4&jumpfrom=weibocom

十、侯佳音律师免费为蒋律师维权。

1月22日宴前只一诺，佳音千里行。

https://mp.weixin.qq.com/s/fj_Hm0Wi-JYQ8w2UffozMQ

十一、1月26日新洲法院不让带电脑参加庭前会议。李仁钬律师发视频，要求武汉中院纠正。

https://weixin.qq.com/sph/ASmCT3LcWg

十二、1月27日维权成功！多年拉锯，深圳律协终向深圳律师“认错”：撤销对张茂荣律师的违规认定！

https://mp.weixin.qq.com/s/h3eiJnsD4o10oiL3vZSOcg

十三、1月28日周立新律师向贵州省两会代表、委员发出公开信。

要求监督遵义黄斌涉黑案件。

十四、1月31日发布全国最新开庭信息公布榜

湖南王石汉 发布，收集各处开庭信息，公开。

https://mp.weixin.qq.com/s/JEKoyOWVW9ikpQjoSJ1u1Q

十五、于凯律师要求南山法院就腾讯删帖、封号立案

2月2日，于凯律师、文东海律师、杨晖律师、蔺其磊律师至深圳南山法院，要求法院就腾讯删帖封号立案，其仍然拒绝处理。于凯律师庭外抗议。

https://mp.weixin.qq.com/s/0iyDoJ18hrvorVa-3lHJfg

十六、前著名调查记者刘虎、巫英蛟失联后被羁押。全国的律师、法律人对此

反响强烈，积极声援。劳东燕教授“举报没用，发文章犯法”。

https://mp.weixin.qq.com/s/AV2zUZ32uc3ysqTu1RFydA

十七、2月2日“骗人”的法院审“骗人”的案件——辽源市中级人民法院审理“许愿蜡烛”开庭闹剧实录

https://mp.weixin.qq.com/s/bGPySgQzC5ivojWXQUkueQ

辽源许愿蜡烛案件第一天：为争取旁听权而斗争。一个被告人两个直系亲属旁听，原本审判庭有两排座位，现在拆了一半。李爱军、刘录律师旁听到人大投诉。法庭内外一起抗争。

https://mp.weixin.qq.com/s/gE7MYm68u68cKRmEMx8LeQ

3月13日，法官组团占坑旁听。侯志远律师。

https://mp.weixin.qq.com/s/2dLK_b-wI0p4Q9szKeO4xQ

十八、2.5日周立新发文：怎样面对明显不正义的司法追究？

不能让不良司法人员从有良知的证人处得到一粒沙子。

十九、2.12日于凯律师就张文鹏案件至海南省委、省公安厅等处抗议。

二十、2.25周立新律师《发声，不仅为刘杰》

https://mp.weixin.qq.com/s/cBTPUNQvVnR9Y9TfwAXejw

二十一、3.1王兴：细数刑诉法解释中的“自我赋权”

蓟门决策论坛，刑诉法执行中的问题与对策。王兴律师现场发言

https://mp.weixin.qq.com/s/3f7XbpB16vQBrTQ7JJ6lmA

二十二、表演型、网红律师的现象

3.2律师界的卖拐

https://mp.weixin.qq.com/s/3NAHncmmQkq_6DvAt5Xztw

3.9刘晓原：郑爱利律师的“抗争”：真正抗争的律师，往往没有头衔https://mp.weixin.qq.com/s/gcv3dLw9e4s4C3k8GU7FUw

3.15刚刚！宣称“帮3000多人翻案”的北京“律所主任”被王海打假

真律师举步维艰，假的骗子大行其道

https://mp.weixin.qq.com/s/z9T0AS_n9nWM8fwfunzXiQ

二十三、3.2刘晓原律师发文，《律师岂能不说话》，涉及律师言论自由。

https://mp.weixin.qq.com/s/oQImMmjTTnXvrqLUTtFjaw

二十四、3.3于凯律师元宵节举牌声援谢阳律师。

二十五、桂林段华案件

3.5子女邀请全国律师旁听。

3月18日，正式开庭，提出应解决旁听问题。为此两次休庭。

广西段华案重审：被害人必须出庭，程序正义岂能“肉眼可见”？

https://mp.weixin.qq.com/s/3n_nSL0ZkdTTwDMaccmW7g

致聂华宇：明天开庭，我只希望有一个真正的法庭

https://mp.weixin.qq.com/s/2V39cEM4XaEaw8r5qnR7Og

二十六、3月12日徐昕律师刑诉法最需修改的五项制度https://mp.weixin.qq.com/s/j3w6IcP7Im-2WL4NSCT8cg

二十七、3月11日刘志强律师对十堰看守所提交《律师意见书》，纱窗之下，权力被合理化剥夺。

https://mp.weixin.qq.com/s/KDG-ltExF_A9qznUtfxwFQ

二十八、3月11日焦南凡 权利的功能分析，对律师辩护权的研究。

https://mp.weixin.qq.com/s/3NAHncmmQkq_6DvAt5Xztw

二十九、3月20日周立新律师《司法公正呼唤确立管辖权异议制度》

https://mp.weixin.qq.com/s/M_9NZXWI9l0-a1p9qfCVlA

三十、3月20日徐昕律师实名举报检察长

三十一、3月21日梅向荣全球最大律所掌门人暴雷事件。《梅向荣转移资金38.7亿？警方独家回应》

“经公安机关查证，2021—2025年间，梅向荣通过伪造协议、虚构服务项目等方式，将律所38.7亿元执业收入（律师服务费、客户保证金等）转移至自己控制的关联企业，同时造成投资人的12.4亿元本金无法兑付。”

https://mp.weixin.qq.com/s/kZYQrLezzlJgUm_UNNJFGw

3月19日《北京市司法局在盈科非吸案件中应承担什么责任》

梅向荣如何把盈科从“宇宙大所”变成“吸金黑洞”？

https://mp.weixin.qq.com/s/4-8SGQityzQHj9y78zXLEw

“永不爆雷的宇宙大所”掌门人，自首了https://mp.weixin.qq.com/s/p9WBvrd8WZQW24ZDp2yyQg

三十二、3月24日 律师公益诉讼 朱智律师状告西南航空公司登机时强收“超标行李费”

https://mp.weixin.qq.com/s/HitkTKQd650MYZq2cdKGsw

三十三、3月26日信访记录比违法记录影响还大？

李宾客律师发文，因为案件控告。被认定为信访记录。去进京警报响起。

https://mp.weixin.qq.com/s/LvXy-I4tluvOyqYiE1F0qg

三十四、3月26日黄太坤案件

律师抗争，违法安装屏蔽器，要求关闭。法院要求写旁听记不能带有倾向性结论。

https://mp.weixin.qq.com/s/eTgDpGu0rmKJwwRN2D4x_A

三十五、周筱赟律师 南昌市中院保安说：不许拍照！这是领导肖像权！

https://mp.weixin.qq.com/s/Jlw0TCOPTZ86F9ewFMe-aw

三十六、于凯律师举牌，被羁押30天后取保候审。

3月26日，于凯律师至司法部举牌，抗议。律协自治、要求取消律师年检、入会自由，废止黑名单。27日被带到办案中心。以寻衅滋事罪被立案。包龙军、王宇律师同样被带入。全国律师界以及法律人士对此非常关注，纷纷表态支持于凯律师。后被转移到青岛。4月26日被取保候审。李国蓓、兰庆洲律师积极为其代理，会见。李庆亮，提出一个振聋发聩的挑战：如果认为于凯无罪，不应只是停留在文字论证上，应该举牌支持他，大家一起举牌。周世锋致北京市公安局局长抗议。4月8日文东海接电话，要调查他陪同于凯的长沙举牌支持谢阳，他严辞拒绝。

https://www.zhihu.com/pin/2026762369817145755?native=1&scene=share&share_code=1pqbkadHA4Me3&utm_psn=2026762680539586803

三十七、3.27周立新发文《监察委要不要遵守代表法？》

https://mp.weixin.qq.com/s/45BAZmGDXDN0jWR1LgirPA

三十八、3.30李如玉视频，谁来保护律师的宪法权利？

https://weixin.qq.com/sph/AVEWncMaYI

三十九、3.31兰庆洲律师实名举报山东、青岛司法行政机构官员。

https://weixin.qq.com/sph/AveNb7lhfB

四十、4.2李贵生律师被投诉，案件经贵阳律协调查被撤销。

法院建议处分，律协最终撤案｜李贵生：希望能给年轻律师一些底气

https://mp.weixin.qq.com/s/DMaYvEO25nItX26Rtbu79w

西秀区法院施压处理律师被律协断然驳回https://mp.weixin.qq.com/s/hpxxdV6z8uZjvULtAzHwdg

四十一、4月2日张翼飞：被阉割的旁听权---王颖超等黑社会案旁听记

https://mp.weixin.qq.com/s/iabMIq32BXen9Ynh_miEUA

四十二、4月7日王志祥律师：我被挡在看守所门外，一个律师的“求见”之路文

https://mp.weixin.qq.com/s/yT3fxNyOMS8NWRBxMYiekQ

四十三、4.12易胜华《关于拒绝参加驻马店中院庭审的公开说明》

理由：未审先判、应予回避、相关人员无法参加庭审。

https://mp.weixin.qq.com/mp/wappoc_appmsgcaptcha?poc_token=HMkY72mjlsOSTygB8odB2i8mqX2cOAmkCEDTZMsI&target_url=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com%2Fs%2FOOcw_ASzn14Y_ayeWXDnaw

四十四、4.13余文生律师刑满释放，其后开始游历各地。

四十五、4月13日王石汉《突发！国内首例被告人当庭威胁辩护人恶劣事件》

https://mp.weixin.qq.com/s/qtLH33m43U8Q-BWyLP30Yw

四十六、4月14日 希望法警摆正位置，改变工作作风

兰庆洲律师拍照被法警要求删除，兰律师就此提出批评。

https://mp.weixin.qq.com/s/PKOT0rTijnQJ_rcD1LLATQ

四十七、4.14日王兴未等律师被喷辣椒水，行政诉讼案开庭。

https://weixin.qq.com/sph/AOTKKv6O8i

四十八、4.14日李国蓓律师发文，批评朝阳区司法局四位律师转所不予受理。

四十九、4.16日张磊会见谢阳，其放弃上诉，感念于凯为他举牌。

五十、4月16日周立新律师就新行贿受贿司法解释提出批评。将非国家工作人员（民企董事长）与国家机关工作人员（市长）同等受贿数额进行同等刑事处分，违反罪刑法定原则。

五十一、4月17日在法院违法逼迫律师，二审不开庭，仅仅提交书面辩护词的情况下。当事人致函律所。一、不得应法院的违法要求，在未开庭、未解决前置性事项的情况下提交书面辩护意见，该做法实质上是侵犯当事人的权利而不是保障辩护权；2、要求辩护人的辩护意见在公开的庭审中发表https://mp.weixin.qq.com/s/ffwyDDPErWeWDLpQfzl68w

五十二、4月17日周立新律师就违反被剥夺会见权提出抗议。https://m.weibo.cn/status/5288668724202138?sourceType=weixin&from=10G4295060&wm=9006_2001&featurecode=newtitle&s_channel=5&s_trans=65xq5Jh%2Fu6mJIX6qtgLZqw%3D%3D_5288668724202138_s&jumpfrom=weibocom

五十三、4月17日韩旭：新的“会见难”问题应引起重视

https://mp.weixin.qq.com/s/8gWplTRQWJSndJiwN0UhOg

五十四、4.20宋长城发文律师竞选深圳律协会长。

https://mp.weixin.qq.com/s/dtF-lPPba1zgNGE6zXHq9Q

五十五、4月24日王兴启律师依法投诉，最终得以会见。

五十六、吴法天转所

https://mp.weixin.qq.com/s/QTAxKzSzBHZI3vIABE0dEA

五十七、4月27日朱李军律师起诉腾讯删帖立案，开庭。

https://mp.weixin.qq.com/s/AlVb4k0zCIilJGDPPYQZIg

五十八、卢思位遭受当局骚扰

五十九、4.28.宋长城举报广东省司法厅厅长等

https://mp.weixin.qq.com/s/IlsKTF-zxVogse0ff8bajw

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